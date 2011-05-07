“Істинні фіни” проти будь-яких пакетів допомоги кризовим країнам ЄС (“YLE”, Фінляндія) »

Сойні відмовився прогнозувати, як вирішення питання щодо надання допомоги Португалії вплине на урядові переговори…Тра 7 2011 / Read More »
У турецькому місті Карсі почався демонтаж пам’ятника, присвяченого вірмено-турецькій дружбі. Раніше прем’єр-міністр Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган назвав його «жахливим». Як пише турецьке агентство KHA, для демонтажу пам’ятника техніку доставили зі Стамбула. За кілька годин до демонтажу пам’ятника акцію протесту в Карсі провели відомі представники громадськості.…Кві 25 2011 / Read More »
Пасхальне послання Патріарха Кирила до віруючих Російської православної церкви в цьому році було опубліковано не тільки російською, а й на державних мовах інших країн, що входять в канонічний простір Московського патріархату, - українською, білоруською, молдавською, казахською, на ряді мов далекого зарубіжжя (англійською , французькою, німецькою,…Кві 23 2011 / Read More »
Заявив глава білоруської держави Олександр Лукашенко 19 квітня на зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Азербайджанської Республіки в Республіці Білорусь Алі Нагієвим, присвяченій завершенню його дипломатичної місії в Білорусі…Кві 20 2011 / Read More »
19 квітня, посол Литви у Польщі Лорета Закаревічіене була викликана у МЗС, де їй висловили занепокоєння положенням польської меншості у прибалтійській республіці.…Кві 19 2011 / Read More »
Партія Істинні фіни здобула приголомшливу перемогу на вчорашніх парламентських виборах, а Коаліційна партія, вперше в своїй історії, стала найбільшою партією парламенту, однак справжнім переможцем на виборах стала партія Істинні фіни, що збільшила свою підтримку майже в 8 разів, а кількість депутатських мандатів – з 5…Кві 18 2011 / Read More »
Посол США в Туреччині Френсіс Ріккардоне вступив у заочну словесну перепалку з високопоставленим радником турецького прем'єр-міністра Таїпа Ердогана після того, як висловився на тему свободи слова…Кві 15 2011 / Read More »
Білорусь пропонує "Газпрому" докупити ще акцій "Белтрансгазу". Наразі російському монополістові належить 50% акцій білоруської компанії…Кві 14 2011 / Read More »
Swedbank спільно з підприємством по управлінню майном Swedbank Robur розробляє фондову пропозицію для естонського ринку…Кві 12 2011 / Read More »
Молдова отримає 75 млн євро на розвиток виноробної галузі від Європейського інвестиційного банку. Угоду з ним було ратифіковано в четвер більшістю голосів депутатів правлячого альянсу на пленарному засіданні парламенту…Кві 7 2011 / Read More »
Король Гаральд V і президент Грібаускайте впродовж 45 хвилин прогулювались судном, оглянули пасажирський салон і капітанський місток. Історичний візит почався о 12.00…Кві 7 2011 / Read More »
Нафтогазовий захід пройде за офіційної підтримки Міністерства промисловості й енергетики Азербайджану і Державної нафтової компанії Азербайджану (SOCAR).…Кві 6 2011 / Read More »
Темпи економічного приросту Швеції продовжують рости, рівень трудової зайнятості сягне у 2013 році рекордних висот за останні 20 років, прогнозує Державний інститут дослідження кон'юнктури ринку…Кві 6 2011 / Read More »
Про це повідомили в управлінні інформації Національного банку Білорусі.…Кві 3 2011 / Read More »
Французькі ВПС будуть брати участь у місії повітряної поліції втретє…Кві 25 2011 / Read More »
Ізраїльські компанії готові поставляти окупованій Росією Абхазії військові технології. Про це повідомляє ізраїльське видання Izrus, згідно з повідомленням якого делегація ізраїльської компанії Global CST відвідує Абхазію…Кві 14 2011 / Read More »
Виробництво ракетних комплексів у Росії з 2013 року практично подвоїться. Про це на нараді, присвяченій розвитку оборонно-промислового комплексу, заявив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. За його словами, на освоєння серійного виробництва ракетних комплексів до 2020 року буде витрачено 77 мільярдів рублів…Кві 13 2011 / Read More »
Про це сьогодні на нараді щодо ходу розслідування теракту в метро заявив Президент Білорусі Олександр Лукашенко…Кві 13 2011 / Read More »
Слідчі органи відразу ж приступили до здійснення невідкладних слідчих і оперативно-розшукових заходів для встановлення осіб, винних у здійсненні зазначеного злочину…Кві 12 2011 / Read More »
Президент України Віктор Янукович сподівається, що утилізація твердого ракетного палива (ТРП) на Павлоградському хімічному заводі в Дніпропетровській області буде завершена до кінця 2014 року…Кві 6 2011 / Read More »
Днями газета "Бангкок пост" повідомила про наміри уряду Таїланду закупити 200 новітніх українських танків Т-84У "Оплот"…Бер 30 2011 / Read More »
Польський президент також нагадав, що допомога Польщі в попередні роки для територій, забруднених чорнобильською катастрофою, склала 2,5 мільйони євро…Кві 20 2011 / Read More »
13 квітня 2011 року біля білоруського посольства в Києві представники української громадськості вшанували пам'ять жертв мінського теракту. Людей було небагато, близько тридцяти, але в таких випадках головне зовсім не кількість…Кві 19 2011 / Read More »
Міжнародний валютний фонд днями відклав виділення Україні чергового траншу кредиту в розмірі близько 1,5 млрд. дол, отримання якого планувалося на квітень…Кві 15 2011 / Read More »
Норвежці - одні із найзадоволеніших, але також - серед найменш мотивованих працівників у світі. Навіщо прагнути до підвищення по службі, якщо всім задоволений?…Кві 14 2011 / Read More »
Як відомо, у фільмі «5 серпневих днів», який розповідає про грузино-російську війну в серпні 2008 року, роль президента Грузії Михайла Саакашвілі виконує Енді Гарсія…Кві 6 2011 / Read More »
На українському ТБ нині, як ніколи, зріс попит саме на «фриків». На тих, хто відволікає, дратує, пародіює, блазнює — тобто спеціальних «агентів» навіженого ящика. Своїх телепнів нам вже бракує (наприклад, у хроніках Каті Осадчої), то допоміжні ешелони з безцінним товаром треба пригнати з сусідньої країни.…Кві 3 2011 / Read More »
У ньому можна побачити такі експонати як взуття, светр або сутану Папи Римського-поляка. Музей, що розташувався на площі Пілсудського, пропонує також ознайомитися з вченням Івана Павла II.…Кві 3 2011 / Read More »
Маю підозру, що час Міжмор'я все ж прийде, але в той час і у такий спосіб, який поєднає усі ризики та вимагатиме більших людських жертв. Можливо, я помиляюся. Я помилявся і раніше. Але це те, щодо чого я впевнений: США - це глобальна сила, а…Тра 7 2011 / Read More »
Польща занадто слабка. У складі альянсу, який протягнеться від Фінляндії до Туреччини – Міжмор’я – Польща зможе позбутися залежності від ненадійного НАТО. НАТО було альянсом періоду Холодної війни. Холодна війна скінчилася, але альянс продовжує своє існування у вигляді змарнілої тіні, яку відкидають відгодовані бюрократи…Тра 6 2011 / Read More »
Прості білоруси показали себе під час і відразу після трагедії громадянським суспільством, здатним до грамотної самоорганізації. М'яч зараз знаходиться на половині влади, перед якою стоїть завдання показати, що вона по праву є політичною елітою своєї держави.…Кві 21 2011 / Read More »
Україна опинилася між Гітлером і Сталіним, між запланованим голодомором і брутальною різаниною, а віддихатися змогла лише в часи «відлиги» післясталінського комунізму. Жодна з європейських країн не постраждала так сильно в ХХ столітті, як Україна. Починаючи з 1914 і закінчуючи 1945, Україна настільки близько була до…Кві 21 2011 / Read More »
Заяву було зроблено у ході прес-конференції, на якій презентовали законопроект про статус постійного нейтралітету Молдови…Кві 20 2011 / Read More »
Туреччина не хоче ворогувати з Росією. Також вона не хоче бути залежною від Росії. Ці два бажання неможливо задовольнити без напруги у стосунках з Росією. А якщо виникне напруга – з’явиться зацікавленість і потреба у Міжмор’ї, навіть незалежно від намірів самих турок. Для історії…Кві 20 2011 / Read More »
Колись Молдова була частиною Румунії, була вона колись і частиною Радянського Союзу. Молдова має велике значення, будучи частиною чогось більшого. Радянський Союз зник. Проте, Румунія все ще поруч і, хоча це не найкращий вихід з ситуації, і, звичайно, саме той варіант, який не розглядається великою…Кві 19 2011 / Read More »
Нинішня проблема Румунії в тому, що святині, до яких вона прагнула, виявилися у багатьох випадками ілюзорними. Вона шукала захисту у НАТО, але НАТО вже давно є пустим звуком. Щодо Європейського Союзу, то його розпирає зсередини глибока структурна криза…Кві 15 2011 / Read More »
Голова Білоруської партії свободи Сергій Висоцький — про версії резонансного теракту в Мінську, майбутню національно–визвольну боротьбу та відгодованих опозиціонерів…Кві 15 2011 / Read More »
Головною загрозою США слід вважати не Китай чи Аль Каїду. Цією загрозою є злиття технологій Європейського півострова з російськими природними ресурсами, що здатне створити таку силу, яка потіснить США з її лідерської позиції. Ось що було головною темою ХХ століття. Німецько-російський альянс, не важливо, рано…Кві 14 2011 / Read More »
Ця стаття – перша частина із серії дорожніх репортажів, що їх написав доктор Джордж Фрідман під час своєї кількатижневої подорожі по Туреччині, Молдові, Румунії, Україні і Польщі в 2010 році…Кві 13 2011 / Read More »
2 квітня в Баку ряд опозиційних партій на чолі з «Мусават» і Партією народного фронту Азербайджану спробували провести несанкціонований мітинг…Кві 13 2011 / Read More »
Останній вибух став актом внутрішнього тероризму, метою якого був уряд Лукашенко, і можливо, він був здійснений тими ж силами, що стоять і за вибухом 2008 року, які дотепер не названі…Кві 13 2011 / Read More »
Вважаю необхідною глибоку геополітичну переорієнтацію Заходу. Головний напрямок західної політики в Східній Європі повинен бути зміщено на напівдемократичні колишні республіки СРСР, такі як Україна, Молдова й Грузія…Кві 12 2011 / Read More »
Несподіваний бліц-візит глави українського МЗС до Мінська так і залишився незрозумілим для багатьох. Очевидним є лише одне - у відносинах між сусідами назрівають цікаві події, яких всі очікують у квітні…Кві 5 2011 / Read More »
У молдовські справи майже інтимного характеру Європа не втручається, розуміє тутешні тривоги й очікування, рекомендує не квапитися, ретельно підготувати процедуру й все-таки обрати президента, тому що негоже застрявати на дріб'язковому питанні, коли попереду стільки важливих перемог на шляху до європейських світанків. …Бер 30 2011 / Read More »
Фрагменти статті Ярослава Качинського для видання "Gazeta Wyborcza"…Бер 28 2011 / Read More »
Співрозмовник видання «Жаманак» - аналітик британського інституту Chatham House з питань Туреччини Фаді Хакура…Бер 27 2011 / Read More »
Слесерс доводить, що «близько 10 000 сімей могли б отримати громадянство Латвії таким чином, тоді як держбюджет зміг би отримати 10 млрд євро, а Латвія змогла би повернути свої міжнародні борги»…Бер 23 2011 / Read More »
Фактично, Захід сам віддав Білорусь на поживу бандитському російському режиму. Цілком так само, як, з мого погляду, здав Україну. Тому якщо й говорити про провину Лукашенко, то він в останню чергу винуватий у тому, що відбулося в Білорусі в грудні 2010 року.…Бер 23 2011 / Read More »