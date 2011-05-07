Політика

“Істинні фіни” проти будь-яких пакетів допомоги кризовим країнам ЄС (“YLE”, Фінляндія) »

Лідер "Істинних фінів" Тімо Сойні

Сойні відмовився прогнозувати, як вирішення питання щодо надання допомоги Португалії вплине на урядові переговори…

Тра 7 2011 / Read More »

У турецькому місті Карс почався демонтаж пам’ятника, присвяченого вірмено-турецькій дружбі (“Новости Армении, Вірменія”) »

turkey-armenia-friendship

У турецькому місті Карсі почався демонтаж пам’ятника, присвяченого вірмено-турецькій дружбі. Раніше прем’єр-міністр Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган назвав його «жахливим». Як пише турецьке агентство KHA, для демонтажу пам’ятника техніку доставили зі Стамбула. За кілька годин до демонтажу пам’ятника акцію протесту в Карсі провели відомі представники громадськості.…

Кві 25 2011 / Read More »

Патріарх Кирило привітав Медведєва та Януковича з Великоднем («Газета по-українськи», Україна) »

patriarch

Пасхальне послання Патріарха Кирила до віруючих Російської православної церкви в цьому році було опубліковано не тільки російською, а й на державних мовах інших країн, що входять в канонічний простір Московського патріархату, - українською, білоруською, молдавською, казахською, на ряді мов далекого зарубіжжя (англійською , французькою, німецькою,…

Кві 23 2011 / Read More »

Білорусь зміцнюватиме співпрацю з Азербайджаном (“БЕЛТА”, Білорусь) »

Олександр Лукашенко і Алі Нагієв (фото: БЕЛТА)

Заявив глава білоруської держави Олександр Лукашенко 19 квітня на зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Азербайджанської Республіки в Республіці Білорусь Алі Нагієвим, присвяченій завершенню його дипломатичної місії в Білорусі…

Кві 20 2011 / Read More »

Варшава занепокоєна положенням поляків у Литві (“Корреспондент.net”, Україна) »

Даля Грибаускайте. Фото: Корреспондент.net

19 квітня, посол Литви у Польщі Лорета Закаревічіене була викликана у МЗС, де їй висловили занепокоєння положенням польської меншості у прибалтійській республіці.…

Кві 19 2011 / Read More »

Приголомшливий результат партії Істинні фіни, Коаліційна партія – лідер (“YLE”, Фінляндія) »

Лідер партії Істинні фіни Тімо Сойні святкує перемогу на выборах (фото: YLE)

Партія Істинні фіни здобула приголомшливу перемогу на вчорашніх парламентських виборах, а Коаліційна партія, вперше в своїй історії, стала найбільшою партією парламенту, однак справжнім переможцем на виборах стала партія Істинні фіни, що збільшила свою підтримку майже в 8 разів, а кількість депутатських мандатів – з 5…

Кві 18 2011 / Read More »

Послу США в Туреччині порадили вивчити фразу “мочитися на стіну мечеті” (“Корреспондент.net”, Україна) »

Френсіс Рікардоне (ліворуч) і Реджеп Тайіп Ердоган

Посол США в Туреччині Френсіс Ріккардоне вступив у заочну словесну перепалку з високопоставленим радником турецького прем'єр-міністра Таїпа Ердогана після того, як висловився на тему свободи слова…

Кві 15 2011 / Read More »
Економіка

Влада Білорусі вирішила продати “Газпрому” акції “Белтрансгазу” (“Дело”, Україна) »

gazprom_beltrancegaz

Білорусь пропонує "Газпрому" докупити ще акцій "Белтрансгазу". Наразі російському монополістові належить 50% акцій білоруської компанії…

Кві 14 2011 / Read More »

Swedbank надав інвесторам Естонії доступ до трьох нових фондів (“DELFI.ee”, Естонія) »

swedbank

Swedbank спільно з підприємством по управлінню майном Swedbank Robur розробляє фондову пропозицію для естонського ринку…

Кві 12 2011 / Read More »

Молдова отримає 75 млн євро на розвиток виноробної галузі (“Новости-Молдова”, Молдова) »

wine

Молдова отримає 75 млн євро на розвиток виноробної галузі від Європейського інвестиційного банку. Угоду з ним було ратифіковано в четвер більшістю голосів депутатів правлячого альянсу на пленарному засіданні парламенту…

Кві 7 2011 / Read More »

Норвезький король і президент Литви відвідали пором «Хійумаа» («Новости Норвегии», Росія) »

president_and_king

Король Гаральд V і президент Грібаускайте впродовж 45 хвилин прогулювались судном, оглянули пасажирський салон і капітанський місток. Історичний візит почався о 12.00…

Кві 7 2011 / Read More »

Міжнародна виставка-конференція «Caspian Oil and Gas» очікує понад 300 учасників з 28 країн світу (“AZADINFORM”, Азербайджан) »

casp_oil_gas

Нафтогазовий захід пройде за офіційної підтримки Міністерства промисловості й енергетики Азербайджану і Державної нафтової компанії Азербайджану (SOCAR).…

Кві 6 2011 / Read More »

Оптимістичні прогнози Інституту кон’юнктури ринку (“Sveriges Radio”, Швеція) »

sve_cur

Темпи економічного приросту Швеції продовжують рости, рівень трудової зайнятості сягне у 2013 році рекордних висот за останні 20 років, прогнозує Державний інститут дослідження кон'юнктури ринку…

Кві 6 2011 / Read More »

Нацбанк Білорусі повністю виключає можливість разової девальвації («БЕЛТА», Білорусь) »

bel_curr

Про це повідомили в управлінні інформації Національного банку Білорусі.…

Кві 3 2011 / Read More »
Безпека

Місія повітряної поліції НАТО в країнах Балтії на наступному тижні перейде від німецьких військових до французьких (“DELFI.lt”, Литва) »

© A.Didžgalvio nuotr.

Французькі ВПС будуть брати участь у місії повітряної поліції втретє…

Кві 25 2011 / Read More »

Навіщо Ізраїлеві Абхазія? (“Грузія Online”, Грузія) »

global_CST

Ізраїльські компанії готові поставляти окупованій Росією Абхазії військові технології. Про це повідомляє ізраїльське видання Izrus, згідно з повідомленням якого делегація ізраїльської компанії Global CST відвідує Абхазію…

Кві 14 2011 / Read More »

Росія подвоїть випуск ракетних комплексів (“Geopolitika”, Литва) »

с-400

Виробництво ракетних комплексів у Росії з 2013 року практично подвоїться. Про це на нараді, присвяченій розвитку оборонно-промислового комплексу, заявив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. За його словами, на освоєння серійного виробництва ракетних комплексів до 2020 року буде витрачено 77 мільярдів рублів…

Кві 13 2011 / Read More »

Теракт у мінському метро розкрито, виконавців затримано (“БЕЛТА”, Білорусь) »

lukashenko

Про це сьогодні на нараді щодо ходу розслідування теракту в метро заявив Президент Білорусі Олександр Лукашенко…

Кві 13 2011 / Read More »

Генпрокуратура Білорусі порушила справу по статті “Тероризм” у зв’язку з вибухом у мінському метро (“БЕЛТА”,Білорусь) »

terror_minsk

Слідчі органи відразу ж приступили до здійснення невідкладних слідчих і оперативно-розшукових заходів для встановлення осіб, винних у здійсненні зазначеного злочину…

Кві 12 2011 / Read More »

Україна утилізує тверде ракетне паливо до кінця 2014 року (“Xinhua”, Китай) »

mpu

Президент України Віктор Янукович сподівається, що утилізація твердого ракетного палива (ТРП) на Павлоградському хімічному заводі в Дніпропетровській області буде завершена до кінця 2014 року…

Кві 6 2011 / Read More »

Українські танки взяли курс на Бангкок (“Независимая газета”, Росія) »

танк Т-84У "Оплот"

Днями газета "Бангкок пост" повідомила про наміри уряду Таїланду закупити 200 новітніх українських танків Т-84У "Оплот"…

Бер 30 2011 / Read More »
Суспільство

Польща продовжить допомагати Україні відновлювати сили після Чорнобиля (“Polskie Radio dla zagranicy”, Польща) »

Виктор Янукович и Бронислав Коморовский

Польський президент також нагадав, що допомога Польщі в попередні роки для територій, забруднених чорнобильською катастрофою, склала 2,5 мільйони євро…

Кві 20 2011 / Read More »

В Україні вшанували жертв мінського теракту (“Новая Беларусь”, Білорусь) »

miting

13 квітня 2011 року біля білоруського посольства в Києві представники української громадськості вшанували пам'ять жертв мінського теракту. Людей було небагато, близько тридцяти, але в таких випадках головне зовсім не кількість…

Кві 19 2011 / Read More »

Українська влада остерігається народного бунту (“Независимая газета”, Росія) »

uprising

Міжнародний валютний фонд днями відклав виділення Україні чергового траншу кредиту в розмірі близько 1,5 млрд. дол, отримання якого планувалося на квітень…

Кві 15 2011 / Read More »

Найзадоволеніші, найменш амбітні (“Norge.ru”, Росія) »

kollega

Норвежці - одні із найзадоволеніших, але також - серед найменш мотивованих працівників у світі. Навіщо прагнути до підвищення по службі, якщо всім задоволений?…

Кві 14 2011 / Read More »

Прем’єра фільму «5 серпневих днів» відбудеться 14 квітня (“Грузия Online”, Грузія) »

poster_georgia_film

Як відомо, у фільмі «5 серпневих днів», який розповідає про грузино-російську війну в серпні 2008 року, роль президента Грузії Михайла Саакашвілі виконує Енді Гарсія…

Кві 6 2011 / Read More »

Зачем он в наш колхоз приехал? (“Дзеркало тижня”, Україна) »

zomb_tv_set

На українському ТБ нині, як ніколи, зріс попит саме на «фриків». На тих, хто відволікає, дратує, пародіює, блазнює — тобто спеціальних «агентів» навіженого ящика. Своїх телепнів нам вже бракує (наприклад, у хроніках Каті Осадчої), то допоміжні ешелони з безцінним товаром треба пригнати з сусідньої країни.…

Кві 3 2011 / Read More »

До Варшави прибув пересувний музей Івана Павла II («Polskie Radio dla zagranicy», Польща) »

jpII

У ньому можна побачити такі експонати як взуття, светр або сутану Папи Римського-поляка. Музей, що розташувався на площі Пілсудського, пропонує також ознайомитися з вченням Івана Павла II.…

Кві 3 2011 / Read More »
Оцінки та Коментарі

Геополітична подорож. Частина 8: Повернення додому (“STRATFOR”, США) »

Geopolitical_Journey_1

Маю підозру, що час Міжмор'я все ж прийде, але в той час і у такий спосіб, який поєднає усі ризики та вимагатиме більших людських жертв. Можливо, я помиляюся. Я помилявся і раніше. Але це те, щодо чого я впевнений: США - це глобальна сила, а…

Тра 7 2011 / Read More »

Геополітична подорож. Частина 7: Польща (“STRATFOR”, США) »

poland

Польща занадто слабка. У складі альянсу, який протягнеться від Фінляндії до Туреччини – Міжмор’я – Польща зможе позбутися залежності від ненадійного НАТО. НАТО було альянсом періоду Холодної війни. Холодна війна скінчилася, але альянс продовжує своє існування у вигляді змарнілої тіні, яку відкидають відгодовані бюрократи…

Тра 6 2011 / Read More »

Наслідки теракту в Мінську: кремлівські танці на білоруському горі (“Грузія online”, Грузія) »

Фото: Грузия Online

Прості білоруси показали себе під час і відразу після трагедії громадянським суспільством, здатним до грамотної самоорганізації. М'яч зараз знаходиться на половині влади, перед якою стоїть завдання показати, що вона по праву є політичною елітою своєї держави.…

Кві 21 2011 / Read More »

Геополітична подорож. Частина 6: Україна (“STRATFOR”, США) »

ukraine

Україна опинилася між Гітлером і Сталіним, між запланованим голодомором і брутальною різаниною, а віддихатися змогла лише в часи «відлиги» післясталінського комунізму. Жодна з європейських країн не постраждала так сильно в ХХ столітті, як Україна. Починаючи з 1914 і закінчуючи 1945, Україна настільки близько була до…

Кві 21 2011 / Read More »

Екс-президент Молдови Володимир Воронін: Якщо президента не оберуть вчасно, ПКРМ зробить все, аби розпустити парламент (“Новости-Молдова”, Молдова) »

voronin

Заяву було зроблено у ході прес-конференції, на якій презентовали законопроект про статус постійного нейтралітету Молдови…

Кві 20 2011 / Read More »

Геополітична подорож. Частина 5: Туреччина (“STRATFOR”, США) »

turkey

Туреччина не хоче ворогувати з Росією. Також вона не хоче бути залежною від Росії. Ці два бажання неможливо задовольнити без напруги у стосунках з Росією. А якщо виникне напруга – з’явиться зацікавленість і потреба у Міжмор’ї, навіть незалежно від намірів самих турок. Для історії…

Кві 20 2011 / Read More »

Геополітична подорож. Частина 4: Молдова (“STRATFOR”, США) »

moldova

Колись Молдова була частиною Румунії, була вона колись і частиною Радянського Союзу. Молдова має велике значення, будучи частиною чогось більшого. Радянський Союз зник. Проте, Румунія все ще поруч і, хоча це не найкращий вихід з ситуації, і, звичайно, саме той варіант, який не розглядається великою…

Кві 19 2011 / Read More »

Геополітична подорож. Частина 3: Румунія (“STRATFOR”, США) »

romania_2

Нинішня проблема Румунії в тому, що святині, до яких вона прагнула, виявилися у багатьох випадками ілюзорними. Вона шукала захисту у НАТО, але НАТО вже давно є пустим звуком. Щодо Європейського Союзу, то його розпирає зсередини глибока структурна криза…

Кві 15 2011 / Read More »

Сергій Висоцький: «У мінському метро підірвали Білорусь» («Україна молода», Україна) »

Білоруський політик Сергій Висоцький

Голова Білоруської партії свободи Сергій Висоцький — про версії резонансного теракту в Мінську, майбутню національно–визвольну боротьбу та відгодованих опозиціонерів…

Кві 15 2011 / Read More »

Геополітична подорож. Частина 2: Прикордоння (“STRATFOR”, США) »

Міжмор'я

Головною загрозою США слід вважати не Китай чи Аль Каїду. Цією загрозою є злиття технологій Європейського півострова з російськими природними ресурсами, що здатне створити таку силу, яка потіснить США з її лідерської позиції. Ось що було головною темою ХХ століття. Німецько-російський альянс, не важливо, рано…

Кві 14 2011 / Read More »

Геополітична подорож. Частина 1: Мандрівник (“STRATFOR”, США) »

George_Friedman

Ця стаття – перша частина із серії дорожніх репортажів, що їх написав доктор Джордж Фрідман під час своєї кількатижневої подорожі по Туреччині, Молдові, Румунії, Україні і Польщі в 2010 році…

Кві 13 2011 / Read More »

Глава МЗС Азербайджану: У опозиції відсутня соціальна база («Независимая газета», Росія) »

baku_demonstration

2 квітня в Баку ряд опозиційних партій на чолі з «Мусават» і Партією народного фронту Азербайджану спробували провести несанкціонований мітинг…

Кві 13 2011 / Read More »

Можливі мотиви вибуху в білоруському метро (“STRATFOR”, США) »

viktims

Останній вибух став актом внутрішнього тероризму, метою якого був уряд Лукашенко, і можливо, він був здійснений тими ж силами, що стоять і за вибухом 2008 року, які дотепер не названі…

Кві 13 2011 / Read More »

Андреас Умланд: Крах «доктрини Шредера» (“Die Zeit”, Німеччина) »

umland

Вважаю необхідною глибоку геополітичну переорієнтацію Заходу. Головний напрямок західної політики в Східній Європі повинен бути зміщено на напівдемократичні колишні республіки СРСР, такі як Україна, Молдова й Грузія…

Кві 12 2011 / Read More »

Для Мінська Київ стає ближчим до Брюселю (“ZaPraudu.info”, Білорусь) »

Flag-Ukraine-Belarus

Несподіваний бліц-візит глави українського МЗС до Мінська так і залишився незрозумілим для багатьох. Очевидним є лише одне - у відносинах між сусідами назрівають цікаві події, яких всі очікують у квітні…

Кві 5 2011 / Read More »

Молдова. Обрати президента-III (“MoldovaNova”, Молдова) »

REUTERS/Gleb Garanich

У молдовські справи майже інтимного характеру Європа не втручається, розуміє тутешні тривоги й очікування, рекомендує не квапитися, ретельно підготувати процедуру й все-таки обрати президента, тому що негоже застрявати на дріб'язковому питанні, коли попереду стільки важливих перемог на шляху до європейських світанків. …

Бер 30 2011 / Read More »

Суп з черевика Дональда Туска (“Gazeta Wyborcza”, Польша) »

фото: tsn.ua

Фрагменти статті Ярослава Качинського для видання "Gazeta Wyborcza"…

Бер 28 2011 / Read More »

Туреччина не може конкурувати з Росією в цьому регіоні (“Zhamanak”, Вірменія) »

Фото: public domain

Співрозмовник видання «Жаманак» - аналітик британського інституту Chatham House з питань Туреччини Фаді Хакура…

Бер 27 2011 / Read More »

Слесерс радить спродати країну (“The Baltic Times”, Латвія) »

slesers

Слесерс доводить, що «близько 10 000 сімей могли б отримати громадянство Латвії таким чином, тоді як держбюджет зміг би отримати 10 млрд євро, а Латвія змогла би повернути свої міжнародні борги»…

Бер 23 2011 / Read More »

Борис Березовський: Білоруські протести я не фінансував (“Главком”, Україна) »

Березовский о событиях в Беларуси

Фактично, Захід сам віддав Білорусь на поживу бандитському російському режиму. Цілком так само, як, з мого погляду, здав Україну. Тому якщо й говорити про провину Лукашенко, то він в останню чергу винуватий у тому, що відбулося в Білорусі в грудні 2010 року.…

Бер 23 2011 / Read More »
Sarasota Animal Control . Nieoficjalne forum miasta i gminy drawno szybka chwilówka na konto.
Вхід | Ukrainian information service