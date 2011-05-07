“Істинні фіни” проти будь-яких пакетів допомоги кризовим країнам ЄС (“YLE”, Фінляндія) »

У ньому можна побачити такі експонати як взуття, светр або сутану Папи Римського-поляка. Музей, що розташувався на площі Пілсудського, пропонує також ознайомитися з вченням Івана Павла II.…

На українському ТБ нині, як ніколи, зріс попит саме на «фриків». На тих, хто відволікає, дратує, пародіює, блазнює — тобто спеціальних «агентів» навіженого ящика. Своїх телепнів нам вже бракує (наприклад, у хроніках Каті Осадчої), то допоміжні ешелони з безцінним товаром треба пригнати з сусідньої країни.…

Як відомо, у фільмі «5 серпневих днів», який розповідає про грузино-російську війну в серпні 2008 року, роль президента Грузії Михайла Саакашвілі виконує Енді Гарсія…

Норвежці - одні із найзадоволеніших, але також - серед найменш мотивованих працівників у світі. Навіщо прагнути до підвищення по службі, якщо всім задоволений?…

Міжнародний валютний фонд днями відклав виділення Україні чергового траншу кредиту в розмірі близько 1,5 млрд. дол, отримання якого планувалося на квітень…

13 квітня 2011 року біля білоруського посольства в Києві представники української громадськості вшанували пам'ять жертв мінського теракту. Людей було небагато, близько тридцяти, але в таких випадках головне зовсім не кількість…

Польський президент також нагадав, що допомога Польщі в попередні роки для територій, забруднених чорнобильською катастрофою, склала 2,5 мільйони євро…

Президент України Віктор Янукович сподівається, що утилізація твердого ракетного палива (ТРП) на Павлоградському хімічному заводі в Дніпропетровській області буде завершена до кінця 2014 року…

Слідчі органи відразу ж приступили до здійснення невідкладних слідчих і оперативно-розшукових заходів для встановлення осіб, винних у здійсненні зазначеного злочину…

Про це сьогодні на нараді щодо ходу розслідування теракту в метро заявив Президент Білорусі Олександр Лукашенко…

Виробництво ракетних комплексів у Росії з 2013 року практично подвоїться. Про це на нараді, присвяченій розвитку оборонно-промислового комплексу, заявив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. За його словами, на освоєння серійного виробництва ракетних комплексів до 2020 року буде витрачено 77 мільярдів рублів…

Ізраїльські компанії готові поставляти окупованій Росією Абхазії військові технології. Про це повідомляє ізраїльське видання Izrus, згідно з повідомленням якого делегація ізраїльської компанії Global CST відвідує Абхазію…

Темпи економічного приросту Швеції продовжують рости, рівень трудової зайнятості сягне у 2013 році рекордних висот за останні 20 років, прогнозує Державний інститут дослідження кон'юнктури ринку…

Молдова отримає 75 млн євро на розвиток виноробної галузі від Європейського інвестиційного банку. Угоду з ним було ратифіковано в четвер більшістю голосів депутатів правлячого альянсу на пленарному засіданні парламенту…

Посол США в Туреччині Френсіс Ріккардоне вступив у заочну словесну перепалку з високопоставленим радником турецького прем'єр-міністра Таїпа Ердогана після того, як висловився на тему свободи слова…

Партія Істинні фіни здобула приголомшливу перемогу на вчорашніх парламентських виборах, а Коаліційна партія, вперше в своїй історії, стала найбільшою партією парламенту, однак справжнім переможцем на виборах стала партія Істинні фіни, що збільшила свою підтримку майже в 8 разів, а кількість депутатських мандатів – з 5…

19 квітня, посол Литви у Польщі Лорета Закаревічіене була викликана у МЗС, де їй висловили занепокоєння положенням польської меншості у прибалтійській республіці.…

Заявив глава білоруської держави Олександр Лукашенко 19 квітня на зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Азербайджанської Республіки в Республіці Білорусь Алі Нагієвим, присвяченій завершенню його дипломатичної місії в Білорусі…

Пасхальне послання Патріарха Кирила до віруючих Російської православної церкви в цьому році було опубліковано не тільки російською, а й на державних мовах інших країн, що входять в канонічний простір Московського патріархату, - українською, білоруською, молдавською, казахською, на ряді мов далекого зарубіжжя (англійською , французькою, німецькою,…

У турецькому місті Карсі почався демонтаж пам’ятника, присвяченого вірмено-турецькій дружбі. Раніше прем’єр-міністр Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган назвав його «жахливим». Як пише турецьке агентство KHA, для демонтажу пам’ятника техніку доставили зі Стамбула. За кілька годин до демонтажу пам’ятника акцію протесту в Карсі провели відомі представники громадськості.…

Оцінки та Коментарі Геополітична подорож. Частина 8: Повернення додому (“STRATFOR”, США) » Маю підозру, що час Міжмор'я все ж прийде, але в той час і у такий спосіб, який поєднає усі ризики та вимагатиме більших людських жертв. Можливо, я помиляюся. Я помилявся і раніше. Але це те, щодо чого я впевнений: США - це глобальна сила, а…

Геополітична подорож. Частина 7: Польща (“STRATFOR”, США) » Польща занадто слабка. У складі альянсу, який протягнеться від Фінляндії до Туреччини – Міжмор’я – Польща зможе позбутися залежності від ненадійного НАТО. НАТО було альянсом періоду Холодної війни. Холодна війна скінчилася, але альянс продовжує своє існування у вигляді змарнілої тіні, яку відкидають відгодовані бюрократи…

Наслідки теракту в Мінську: кремлівські танці на білоруському горі (“Грузія online”, Грузія) » Прості білоруси показали себе під час і відразу після трагедії громадянським суспільством, здатним до грамотної самоорганізації. М'яч зараз знаходиться на половині влади, перед якою стоїть завдання показати, що вона по праву є політичною елітою своєї держави.…

Геополітична подорож. Частина 6: Україна (“STRATFOR”, США) » Україна опинилася між Гітлером і Сталіним, між запланованим голодомором і брутальною різаниною, а віддихатися змогла лише в часи «відлиги» післясталінського комунізму. Жодна з європейських країн не постраждала так сильно в ХХ столітті, як Україна. Починаючи з 1914 і закінчуючи 1945, Україна настільки близько була до…

Геополітична подорож. Частина 5: Туреччина (“STRATFOR”, США) » Туреччина не хоче ворогувати з Росією. Також вона не хоче бути залежною від Росії. Ці два бажання неможливо задовольнити без напруги у стосунках з Росією. А якщо виникне напруга – з’явиться зацікавленість і потреба у Міжмор’ї, навіть незалежно від намірів самих турок. Для історії…

Геополітична подорож. Частина 4: Молдова (“STRATFOR”, США) » Колись Молдова була частиною Румунії, була вона колись і частиною Радянського Союзу. Молдова має велике значення, будучи частиною чогось більшого. Радянський Союз зник. Проте, Румунія все ще поруч і, хоча це не найкращий вихід з ситуації, і, звичайно, саме той варіант, який не розглядається великою…

Геополітична подорож. Частина 3: Румунія (“STRATFOR”, США) » Нинішня проблема Румунії в тому, що святині, до яких вона прагнула, виявилися у багатьох випадками ілюзорними. Вона шукала захисту у НАТО, але НАТО вже давно є пустим звуком. Щодо Європейського Союзу, то його розпирає зсередини глибока структурна криза…

Геополітична подорож. Частина 2: Прикордоння (“STRATFOR”, США) » Головною загрозою США слід вважати не Китай чи Аль Каїду. Цією загрозою є злиття технологій Європейського півострова з російськими природними ресурсами, що здатне створити таку силу, яка потіснить США з її лідерської позиції. Ось що було головною темою ХХ століття. Німецько-російський альянс, не важливо, рано…

Геополітична подорож. Частина 1: Мандрівник (“STRATFOR”, США) » Ця стаття – перша частина із серії дорожніх репортажів, що їх написав доктор Джордж Фрідман під час своєї кількатижневої подорожі по Туреччині, Молдові, Румунії, Україні і Польщі в 2010 році…

Глава МЗС Азербайджану: У опозиції відсутня соціальна база («Независимая газета», Росія) » 2 квітня в Баку ряд опозиційних партій на чолі з «Мусават» і Партією народного фронту Азербайджану спробували провести несанкціонований мітинг…

Можливі мотиви вибуху в білоруському метро (“STRATFOR”, США) » Останній вибух став актом внутрішнього тероризму, метою якого був уряд Лукашенко, і можливо, він був здійснений тими ж силами, що стоять і за вибухом 2008 року, які дотепер не названі…

Андреас Умланд: Крах «доктрини Шредера» (“Die Zeit”, Німеччина) » Вважаю необхідною глибоку геополітичну переорієнтацію Заходу. Головний напрямок західної політики в Східній Європі повинен бути зміщено на напівдемократичні колишні республіки СРСР, такі як Україна, Молдова й Грузія…

Для Мінська Київ стає ближчим до Брюселю (“ZaPraudu.info”, Білорусь) » Несподіваний бліц-візит глави українського МЗС до Мінська так і залишився незрозумілим для багатьох. Очевидним є лише одне - у відносинах між сусідами назрівають цікаві події, яких всі очікують у квітні…

Молдова. Обрати президента-III (“MoldovaNova”, Молдова) » У молдовські справи майже інтимного характеру Європа не втручається, розуміє тутешні тривоги й очікування, рекомендує не квапитися, ретельно підготувати процедуру й все-таки обрати президента, тому що негоже застрявати на дріб'язковому питанні, коли попереду стільки важливих перемог на шляху до європейських світанків. …

Слесерс радить спродати країну (“The Baltic Times”, Латвія) » Слесерс доводить, що «близько 10 000 сімей могли б отримати громадянство Латвії таким чином, тоді як держбюджет зміг би отримати 10 млрд євро, а Латвія змогла би повернути свої міжнародні борги»…